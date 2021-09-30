На Олимпиаду-2022 смогут попасть только жители Китая

На Олимпиаду в Китае не смогут попасть зарубежные гости. Фото: Олимпийский комитет

Международный олимпийский комитет принял решение, что билеты на Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине смогут купить только жители материкового Китая.

Билеты продадут лишь людям, "проживающим на материковой части Китая, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с Covid-19", заявили в МОК.

Окончательные требования для жителей Китая и детали покупки билетов находятся в стадии разработки.

Будут ограничения для спортсменов — те, кто не вакцинированы, должны будут провести 21-дневный карантин по прибытию в Пекин.

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XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине. Церемония открытия запланирована на 4 февраля, а закрытия на 20. Помимо столицы Поднебесной, Олимпиаду примут еще два города — Чжанцзякоу, который располагается в 200 километрах от Пекина, и Янцин — горный регион к северо-западу от главного города Игр.