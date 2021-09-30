На Олимпиаду-2022 смогут попасть только жители Китая

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
1 Просмотров: 522
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 1161
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1467
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 441
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2106
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2 Просмотров: 1557
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 1098
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1323
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1287
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 729
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Как Моуриньо играл против "Зари"
Как Моуриньо играл против "Зари"
Вернидуб в Мадриде обыграл "Реал"
Вернидуб в Мадриде обыграл "Реал"
"Бавария" не пустила "Динамо" в финал Лиги чемпионов
"Бавария" не пустила "Динамо" в финал Лиги чемпионов
Почему "Шахтер" не проиграл "Интеру"
Почему "Шахтер" не проиграл "Интеру"
"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"
"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"
Интервью
1/5
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 351
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 549
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1827
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3510
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 810
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
29 сентября 2021
Просмотров: 216
Про любов
Соня обціловує свою кішку. У спину, носик. – Люблю її. Така слухняна і спокійна. Скажеш їсти – їсть, скажеш лежати – лежатиме. ...
четверг, 30 сентября 2021 05:47

На Олимпиаду-2022 смогут попасть только жители Китая

  Комментировать
На Олимпиаду-2022 смогут попасть только жители Китая
На Олимпиаду в Китае не смогут попасть зарубежные гости. Фото: Олимпийский комитет

Международный олимпийский комитет принял решение, что билеты на Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине смогут купить только жители материкового Китая.

Билеты продадут лишь людям, "проживающим на материковой части Китая, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с Covid-19", заявили в МОК.

Окончательные требования для жителей Китая и детали покупки билетов находятся в стадии разработки.

Будут ограничения для спортсменов — те, кто не вакцинированы, должны будут провести 21-дневный карантин по прибытию в Пекин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская призерша Олимпиады отгуляла громкую свадьбу и показала трогательные фото

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине. Церемония открытия запланирована на 4 февраля, а закрытия на 20.

Помимо столицы Поднебесной, Олимпиаду примут еще два города — Чжанцзякоу, который располагается в 200 километрах от Пекина, и Янцин — горный регион к северо-западу от главного города Игр.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Олимпиаду-2022 смогут попасть только жители Китая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Как Моуриньо играл против "Зари"

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 9126
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
5
 Просмотров: 5805
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
5
 Просмотров: 4833
Стало известно, возглавит ли Маркевич &quot;Металлист&quot;
Стало известно, возглавит ли Маркевич "Металлист" Просмотров: 4293
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа Просмотров: 3024
Спорт
Как Моуриньо играл против "Зари"
Как Моуриньо играл против "Зари"
 Просмотров: 72
Команды разного класса: почему "Бавария" разгромила "Динамо"
Команды разного класса: почему "Бавария" разгромила "Динамо"
 Просмотров: 306
"Динамо" отмучилось в Мюнхене
"Динамо" отмучилось в Мюнхене
 Просмотров: 1071
"Динамо" разгромило "Баварию" в Юношеской Лиге УЕФА
"Динамо" разгромило "Баварию" в Юношеской Лиге УЕФА Просмотров: 324
Назвали срок дисквалификации хоккеиста, который показал расистский жест
Назвали срок дисквалификации хоккеиста, который показал расистский жест Просмотров: 234
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
2
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
2
Венгрия намерена мешать вступлению Украины в НАТО
1
"Будет послушный" - журналист опубликовал характеристику "слуг" из закрытой переписки
Голосов: 110
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть