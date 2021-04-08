Национальный архив США выложит в свободный доступ все записи Трампа с соцсетей

NARA хочет обнародовать записи Трампа в соцсетях. Фото: Reuters

Национальное управление архивов США, NARA, выложит в открытый доступ все записи из соцсетей 45-го президента Штатов Дональда Трампа.

Об этом сообщил представитель ведомства, передает телеканал Fox News.

"NARA намерена предоставить публичный доступ ко всем зафиксированных в сохранившихся сетях президентских записей, включая любые заблокированные или удаленные твиты, которые были переданы нам", - сообщили в архиве.

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По словам представителя ведомства, Twitter несет полную ответственность за контент, который будет доступен на их платформе.

"NARA тесно сотрудничает с Twitter и другими социальными сетями для поддержки архивных учетных записей каждой президентской администрации, но в конечном итоге владельцы платформы могут отказаться от их размещения. NARA независимо от онлайн-платформ сохраняет копии постов и работает над тем, чтобы сделать этот контент общедоступным", - добавил представитель национального архива.

В Twitter сообщили, что не станут публиковать твиты Трампа после удаления его аккаунта в январе 2021 года.

Экс-президент США Дональд Трамп в списке богачей Forbes "съехал" почти на 300 позиций. Его состояние за 4 года при власти уменьшилось на $ 1 млрд.