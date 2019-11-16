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суббота, 16 ноября 2019 11:52

На школьном футбольном матче произошла стрельба

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На школьном футбольном матче произошла стрельба
Во время стрельбы на футбольном матче пострадали 2 человека. Фото: Frazer Harrison.

В американском штате Нью-Джерси, в городе Плезантвилл произошла стрельба на школьном футбольном матче. Пострадали два человека.

Стрельба состоялась на трибунах болельщиков, когда команда местной школы начала проигрывать. Игру прекратили, а спортсмены и болельщики покинули стадион, передает телеканал NBC.

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В результате стрельбы пострадали минимум два человека. Взрослый и ребенок в возрасте от 10 до 14 лет. Сейчас о степени ранений и состояние пострадавших неизвестно. Раненых госпитализировали.

В Венеции объявили чрезвычайное положение из-за второго по масштабам наводнения за всю историю города. На днях из-за больших приливов затопило более 80% города. 50 лет город не видел подобного наводнения.

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Дата
16
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