На школьном футбольном матче произошла стрельба

Во время стрельбы на футбольном матче пострадали 2 человека. Фото: Frazer Harrison.

В американском штате Нью-Джерси, в городе Плезантвилл произошла стрельба на школьном футбольном матче. Пострадали два человека.

Стрельба состоялась на трибунах болельщиков, когда команда местной школы начала проигрывать. Игру прекратили, а спортсмены и болельщики покинули стадион, передает телеканал NBC.

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В результате стрельбы пострадали минимум два человека. Взрослый и ребенок в возрасте от 10 до 14 лет. Сейчас о степени ранений и состояние пострадавших неизвестно. Раненых госпитализировали.

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