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пятница, 24 сентября 2021 09:30

На Сардинии арестовали лидера каталонских сепаратистов

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На Сардинии арестовали лидера каталонских сепаратистов
Судьбу лидера каталонских сепаратистов Пучдемона будет решать итальянский суд / Reuters

Лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона задержала в четверг, 23 сентября, итальянская полиция на Сардинии.

Испания обвинила бывшего главу Каталонии в подстрекательстве к мятежу, заявив, что он помог организовать референдум о независимости 2017 года, который испанские суды сочли незаконным. Об этом пишет Reuters.

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В марте Европарламент лишил Пучдемона иммунитета, которым тот пользовался как депутат с 2019 года. Несколько лет он жил в добровольном изгнании в Бельгии. В четверг днем прилетел из Брюсселя в город Альгеро на Сардинии, чтобы посетить международную выставку каталанской культуры Adifolk и встретиться с региональным главой на острове. В аэропорту его остановила итальянская пограничная полиция. Его передали в распоряжение местного суда, который уполномочен принять решение о его освобождении или экстрадиции в Испанию.

Адвокат Пиджемона подтвердил задержание, добавив, что его произвели на основании европейского ордера на арест от 14 октября 2019-го, действие которого приостановил Европейский суд. Ордер на арест выдала Испания, которая добивается экстрадиции борца за независимость Каталонии.

В октябре 2017-го лидеры движения за независимость Каталонии провели референдум об отделении от Испании. Он привел к крупнейшему за десятилетия политическому кризису в королевстве.

После плебисцита каталонский парламент в одностороннем порядке провозгласил независимость. Это побудило центральное правительство ввести прямое правление из Мадрида и арестовать лидеров сепаратистов. Верховный суд приговорил 10 лидеров каталонских сепаратистов к тюремным срокам от 9 до 13 лет. Еще трех обвинили в неповиновении, но не приговорили к заключению. Сам Пучдемон скрывался в Бельгии.

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24
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