Произошли массовые столкновения после приговора лидерам Каталонии

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В аэропорту Барселоны произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Несколько тысяч человек прошли маршем до аэропорта города и заблокировали его в знак протеста против приговоров Верховного суда Испании лидерам каталонских сепаратистов.

Из-за протестов отменили 67 рейсов, сообщает BBC News.

В городе Жирона, где традиционно являются мощными сепаратистские настроения, сторонники независимости жгут шины на железнодорожных путях, чтобы помешать прохода высокоскоростных поездов из Испании во Францию.

Автор: GETTY IMAGES В Барселоне произошли массовые столкновения

В понедельник Верховный Суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к тюремным срокам от 9 до 13 лет заключения.

На 13 лет осужден бывший вице-президент Каталонии Ориола Жункерас. Еще трех лидеров обвинили в неповиновении, но не приговорили к заключению.

Автор: GETTY IMAGES В Барселоне произошли массовые столкновения

Все 12 политиков и активистов отвергли предъявленные им обвинения. Среди них - бывший спикер парламента Каталонии, бывший глава каталонского МВД, бывший министр юстиции Каталонии и еще ряд министров регионального правительства.

Автор: GETTY IMAGES В Барселоне произошли массовые столкновения

После объявления судом приговора сотни сторонников независимости Каталонии вышли на улицы Барселоны с плакатами "Освободить политических заключенных!" и призывами к своим сторонникам присоединиться к протестам.

"Настало время для восстания против авторитарного фашизма испанского режима и его сообщников. Настало время #RevoltaPopular ("народной революции")", - такая запись появилась в социальных сетях движения за независимость региона.

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Обвинение просило 25 лет заключения Ориолу Жункерасу - наиболее высокопоставленному лидеру движения за независимость Каталонии, который оказался в суде. Жункерас получил самый большой срок за подстрекательство к мятежу и нецелевое использование государственных средств.

Автор: GETTY IMAGES В Барселоне произошли массовые столкновения

9 лидеров оправдали по более серьезным обвинению в организации восстания. Некоторые из осужденных занимали ведущие должности в парламенте и правительстве Каталонии. Другие известные в стране своей общественной деятельностью.

Перед окончанием слушаний 12 июня у каждого была возможность представить свою позицию. Почти все заявили, что суд основан на безосновательных обвинениях.

Автор: GETTY IMAGES В Барселоне произошли массовые столкновения

Приговор вынесли после четырех месяцев слушаний.

Во время своей заключительной речи в июне адвокаты сообщили суду, что их клиенты отвергли обвинения в восстании и подстрекательстве к мятежу, но признали менее серьезные нарушение в виде неповиновения, за которое их могли отстранить от государственной службы, но не посадить.

В октябре 2017-го лидеры движения за независимость Каталонии провели референдум об отделении от Испании, испанский конституционный суд признал незаконным. Бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал приговоры его соратникам зверскими. "Пришло время реагировать... за будущее наших сыновей и дочерей. За демократию. За Европу. За Каталонию", - написал в Twitter бывший глава Каталонии, живущий сейчас в изгнании. Тем временем судья Верховного суда Испании Пабло Лиар выдал новый европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона. "Судья Ліар выдает европейский и международный ордер на арест Пучдемона за преступления (по статьям) "подстрекательство к мятежу" и "растрата", - говорится в распространенном в понедельник решении суда. Пучдемон бежал из Испании после референдума о независимости Каталонии в 2017-м.