На Мадагаскаре убили 20 заключенных

Часть заключенных сбежала.Фото: Pixabay

По меньшей мере 20 заключенных умерли в результате перестрелки с полицией во время побега из тюрьмы на Мадагаскаре. Об этом сообщило министерство юстиции государства на странице в Facebook.

По информации ведомства, инцидент произошел в учреждении города Фарафагана на юго-востоке острова.

"В полдень заключенные, разделившись на две группы, напали на охрану, - отмечается в заявлении. - Всего в бегстве участвовали 88 человек".

Отмечается, что полицейские смогли выловить 37 из 88 беглецов, еще 20 были убиты в перестрелке, восемь госпитализированы в тяжелом состоянии. В Минюсте заявили, что на свободе остается еще минимум 31 заключенный, правоохранительные органы продолжают поиски.

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