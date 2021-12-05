На круизном лайнере произошла вспышка коронавируса

На американском круизном лайнере Norwegian Cruise Line произошла вспышка коронавирус. На борту лайнера находятся более 3200 человек, включая экипаж.
Об этом сообщает Associated Press.
Лайнер в конце ноября вышел из порта Нового Орлеана и уже в эти выходные должен вернуться в Луизиану. В течение прошлой недели лайнер успел побывать в Белизе, Гондурасе и Мексике.
Положительный тест на коронавирус сдали десять человек на борту лайнера. Сейчас на судне объявлен карантин и изоляция в соответствии с протоколами.
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Всех людей, которые сейчас находятся на борту лайнера, проверят на коронавирус перед высадкой в порту Нового Орлеана. Каждый, у кого найдут коронавирус, отправится лечиться домой или самоизолируется в помещении, которое предоставит круизная компания.
Американские чиновники не разглашают информацию о состоянии заболевших людей на борту лайнера.
В мире 2 декабря диагностировали более 694 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли более 7,5 тыс. человек.
Больше новых случаев в США, Германии и Великобритании.
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