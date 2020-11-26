Мы будем скучать: в сети оплакивали смерть живой Мадонны

В социальных сетях оплакивали смерть живой Мадонны. Фото: www.kinopoisk.ru

Жители США перепутали Диего Марадону, который скончался накануне, с поп-дивой Мадонною.

Футболит скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Острая сердечная недостаточность вызвала отек легких, что и стало причиной смерти.

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Пользователи Twitter начали выражать соболезнования родным певицы Мадонны, несмотря на то, что она жива.

"2020 забрал у нас легенду. Покойся с миром, Мадонна, королева поп-музыки. Мы будем за тобой скучать", - написала одна из поклонниц певицы.

Нападающий сборной "Аргентины" и "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал смерть Диего Марадоны. Месси считает, что это потеря не только для Аргентины, но и всего мирового футбола.