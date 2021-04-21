Мужчинам запретили обольщать женщин: приняли закон

Министерство юстиции США / Reuters

22 апреля 1886 года американский штат Огайо принял закон, запрещающий мужчинам искушать женщин. Закон касался всех мужчин старше 18 лет, которые работали учителями или инструкторами с женщинами. Он даже запрещал мужчинам иметь секс по обоюдному согласию с женщинами любого возраста, если те их чему-то учат. Наказание за нарушение составляло от двух до 10 лет тюрьмы.

"Закон о совращении" в Огайо был не первым. Штат Вирджиния принял закон, по которому невозможно было иметь секс с любой незамужней и целомудренной девушкой, если человек сделал это, обещая жениться. Постановление штата Нью-Йорк 1848 года объявило незаконным "соблазнять любую незамужнюю женщину с целомудренным характером, обещая ей замужество". Закон штата Джорджия запретил мужчинам "соблазнять добродетельную незамужнюю женщину, побудить ее поддаться его похотливым объятиям и позволять познавать ее плотским путем".

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Эти законы применялись лишь от случая к случаю, но несколько человек были фактически привлечены к ответственности и осуждены. В Мичигане мужчина был осужден по обвинению в растлении, но апелляционный суд сделал все, чтобы отменить решение. Защита сняла большую часть обвинений, аргументируя это тем, что после первой встречи женщина перестала быть добродетельной.

В некоторых случаях женщины использовали эти законы для принуждения мужчин к браку. Житель Нью-Йоркав 1867 году в суде, который уже приближался к обвинительному приговору, предложил жертве вызвать священника. И суд мгновенно превратился в церемонию бракосочетания.