Мужчина угадал код сейфа, не могли открыть с 1970-х

Стивен Миллс (в центре) с сейфом, который он только открыл. Фото: CHRIS STEAD/COURTESY STEPHEN MILLS

Канадец Стивен Миллс открыл старинный сейф, угадав код с первой попытки. Никто не мог это сделать с конца 1970-х годов.

Сейф находился в Музее наследия города Вермилион, куда мужчина пришел с семьей на экскурсию, пишет bbc.com.

Металлический ящик с 1907 года был в гостинице "Брансвик". В начале 1990-х его подарили местному музею. Чтобы открыть сейф привлекли экспертов и связались с бывшими сотрудниками отеля, чтобы те вспомнили код - безрезультатно. Однако Миллс заметил, что циферблат замка имеет нумерацию от нуля до 60, и решил попробовать 20-40-60.

"Типичный кодовый замок, 3 раза по часовой стрелке - 20 - 2 раза против часовой стрелки - 40 - раз по часовой стрелке - 60, повернул ручку и дверцы открылись. С замка полетела пыль", - сказал мужчина.

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В сейфе лежали старый платежный лист и часть формы для заказа в ресторане, датируемый концом 1970-х годов. Также там были чек за заказанный грибной бургер на 1,50 канадских долларов и пачку сигарет на 1 канадский доллар.

"Настоящей ценности эти предметы не имеют, но представляют большой интерес для нас. Это дает некоторое представление о том, как выглядели разные места в 1977-1978 годах", - сказал сказал музейник Том Киблвайт.

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