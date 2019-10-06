Мужчина расстрелял 9 человек в баре, четверо погибших

Личность преступника устанавливается. Фото: FBI.gov

В американском городе Канзас-Сити мужчина открыл стрельбу посреди бара. Погибли четыре человека.

"Стрельба произошла в баре в Канзас-Сити на западе штата Канзас", - об этом сообщает ВВС.

Кроме того, в результате инцидента еще пять человек получили ранения.

"У нас пока нет достаточно хорошего описания, чтобы что-то выдать подозреваемому или подозреваемым, мы даже не знаем, сколько их было", - сообщили в полиции.

Детективы находятся на месте происшествия в поисках видео с камер наблюдения в той местности. Офицеры очистили бар и ждут ордер на обыск, чтобы снова войти туда.

25-летний мужчина убил свою бывшую 19-летнюю девушку, ее семью и нового 24-летнего парня. Индидент произошел в курортном городе.