Мужчина расстрелял 9 человек в баре, четверо погибших

В американском городе Канзас-Сити мужчина открыл стрельбу посреди бара. Погибли четыре человека.
"Стрельба произошла в баре в Канзас-Сити на западе штата Канзас", - об этом сообщает ВВС.
Кроме того, в результате инцидента еще пять человек получили ранения.
"У нас пока нет достаточно хорошего описания, чтобы что-то выдать подозреваемому или подозреваемым, мы даже не знаем, сколько их было", - сообщили в полиции.
Детективы находятся на месте происшествия в поисках видео с камер наблюдения в той местности. Офицеры очистили бар и ждут ордер на обыск, чтобы снова войти туда.
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