Мужчина застрелил бывшую девушку и ее семью

В Австрии 25-летний мужчина убил свою бывшую 19-летнюю девушку, ее семью и нового 24-летнего парня.
Индидент произошел в альпийском курортном городе Кицбюэль. Об этом сообщает AP.
Как отмечается, подозреваемый ворвался в дом и застрелил отца своей бывшей, ее мать, брата, а также саму девушку и ее нового парня.
После содеянного мужчина сам пришел в полицию и во всем признался.
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В городе Тульчин Винницкой области нашли повешенной в съемной квартире 22-летнюю девушку. Тело обнаружил родной брат погибшей.
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