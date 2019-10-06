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воскресенье, 06 октября 2019 16:23

Мужчина застрелил бывшую девушку и ее семью

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Мужчина застрелил бывшую девушку и ее семью
После содеянного мужчина сдался полиции. Фото: Glavcom

В Австрии 25-летний мужчина убил свою бывшую 19-летнюю девушку, ее семью и нового 24-летнего парня.

Индидент произошел в альпийском курортном городе Кицбюэль. Об этом сообщает AP.

Как отмечается, подозреваемый ворвался в дом и застрелил отца своей бывшей, ее мать, брата, а также саму девушку и ее нового парня.

После содеянного мужчина сам пришел в полицию и во всем признался.

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В городе Тульчин Винницкой области нашли повешенной в съемной квартире 22-летнюю девушку. Тело обнаружил родной брат погибшей.

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Дата
06
октября

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