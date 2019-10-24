Мужчина потратил деньги для лечения сына, на алкоголь и проституток

Фото: metro.co.uk

Бразилец 37-летний Матеус Энрике Леруа Алварес потратил собранные деньги для лечения его 2-летнего сына на алкоголь, наркотики и проституток.

Ребенок Жоау Мигель Алварес страдал редкой болезнью, которая вызывала атрофию мышц позвоночника, сообщает metro.co.uk.

Матеус с женой Карин Родригес начали кампанию по сбору средств для сына. Одна доза препарата Спинраза, который должен был остановить развитие болезни, стоила £70 тыс. (более 2 млн грн. - Gazeta.ua)

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Власти Бразилии оплатила первые три инъекции для лечения ребенка. В течение года, родители смогли собрать почти £200 тыс.(примерно 6 млн грн. - Gazeta.ua) после того, как в их городе Консельейру-Лафайете организовали марафон поддержки.

Пара держала деньги на 4 банковских счетах. Мужчина имел доступ к двум.

Впервые женщина заподозрила мужа после того, как с одного счета сняли большую сумму денег. Об этом она сообщила в полицию. Отца мальчика нашли в одном из самых дорогих отелей у океана.

Оказалось, что большую часть денег - £130 тыс., он потратил на дизайнерскую одежду и развлечения. Матеус заявляет, что стал жертвой вымогательств. Продолжается следствие.

Мальчик Жоау Мигель впоследствии скончался.

В ветерана АТО Александра Добродомова из поселка Боровая на Харьковщине с банковской карты похитили деньги, которые собирали на операцию.