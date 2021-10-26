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вторник, 26 октября 2021 12:36

Мощный шторм накрыл побережье США: есть погибшие
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Фото: Reuters

Мощный шторм на тихоокеанском побережье США спровоцировал оползни и наводнения в Калифорнии, Вашингтоне и Орегоне.

Из-за сильного ветра два человека погибли вблизи Сиэтла, пишет Associated Press. Дерево упало на машину, где они находились.

"Непогода оставила без электроэнергии десятки тысяч людей. В горах Сьерра-Невада северо-восточнее Сан-Франциско зарегистрировали многочисленные оползни на общей территории около 230 тыс. га. Зафиксировали разливы рек в округах Напа и Сонома", - говорится в сообщении.

Из-за сильного ветра с порывами до 96 км/ч в регионе восточнее Сиэтла без электроснабжения остались более 150 тыс. жителей, еще 25 тыс. жителей на северо-западе Орегона столкнулись с той же проблемой.

Продолжение непогоды ожидают в следующие несколько дней с постепенным смещением шторма на юг через центральную Калифорнию. В то же время в результате шторма в регионе удалось наконец-то полностью потушить лесные пожары – вторые наибольшие в истории Калифорнии.

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На Тихоокеанское побережье Мексики обрушился ураган Рик. Скорость ветра достигала 150 км/ч. В районе Акапулько волны достигали высоты 3-4 м. Для пострадавших открыли приюты.

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