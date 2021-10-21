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четверг, 21 октября 2021 09:53

Смертельные наводнения в Индии и Непале: сотни погибших и раненых
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По меньшей мере 150 человек погибли в результате наводнений и оползней в Непале и Индии.

Сильные ливни в индийском штате Керала вызвали смертельные наводнения, в результате которых погибли 39 человек, пишет BBC. Около 50 человек, в том числе пятеро из одной семьи, погибли в Уттаракханде. В Непале число погибших после трех дней дождей увеличилось до 77, в больницах находятся по меньшей мере 20 раненых.

Фото: Reuters

Сотни людей пропали без вести в обеих странах. Около 1,6 тыс. домов затопило или разрушило камнями. Школы закрыли, а религиозная и туристическая деятельность приостановлены. В индийском штате Уттаракханди, где обычно выпадает до 30,5 мм дождя за весь октябрь, на этой неделе зафиксировали 328 мм лишь в течение одних суток. Ганг разорвал берег в Ришикеше, а популярный регион Найнитал сильно пострадал.

В Непале больше всего пострадали районы Панчтар, Илам и Доте. Непрекращающиеся ливни заблокировали путь к одному из сел, расположенному в 350 км к западу от Катманду. Стремительный поток воды смывает мосты и дома. Залило также рисовые плантации.

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В Греции северные районы острова Эвбея, который летом стал одним из эпицентров масштабных лесных пожаров, затопило. После сильных ливней в нескольких городах произошли оползни. От повышения уровня воды недалеко от побережья пострадало несколько поселков. Дороги местами превратились в реки и стали непроездными.

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