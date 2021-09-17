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пятница, 17 сентября 2021 10:43

Самое большое дерево мира накроют от пожара покрывалом

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Самое большое дерево мира накроют от пожара покрывалом
В национальном парке "Секвойя" растет самое большое дерево в мире - Генерал Шерман / Getty Images

Пожарные укутывают древние деревья огнестойкими одеялами, пока пламя прорывается через всемирно известный калифорнийский национальный парк "Секвойя".

Опасаются, что огонь может достичь "Гигантского" леса - рощи самых больших деревьев в мире. Об этом пишет ВВС.

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В лесу около 2 тыс. секвой, в том числе 83-метровое дерево Генерала Шермана - самое большое дерево по объему на Земле, которому около 2,5 тыс. лет.

Пожары в окрестности бушуют неделю. Более 350 пожарных, а также вертолеты и водосбросные самолеты мобилизованы на борьбу с ними. Обернули несколько деревьев алюминиевой фольгой, чтобы защитить их.

"Это важный район для многих людей, поэтому для защиты рощи прилагается много особых усилий", - говорит представитель национального парка "Секвойя" Ребекка Патерсон.

По объему Генерал Шерман является самым большим известным живым деревом на Земле. Возраст его оценивается от 2,3 до 2,7 тыс. лет. Эксперты говорят, что деревья секвойи огнестойкие и эволюционировали, чтобы выжить в огне.

Пожары стали последними за долгое лето в Калифорнии. В этом году в штате сгорели более 7,4 тыс. лесных пожаров, опустошив более 9 тыс. км кв. Они вызваны высокими температурами и экстремальной засухой.

Из-за пожара в районе городов Малага и Эстепона на юге Испании погиб спасатель. Огонь уничтожил около 14,5 км кв.

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