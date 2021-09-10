Пожары в Испании: есть первые жертвы

Из-за пожара в районе городов Малага и Эстепона на юге Испании погиб спасатель.

Огонь уничтожил около 3600 гектаров, сообщает El Pais.

От пожаров пострадала сельская местность с редкими фермерскими хозяйствами и поселками. Пока удалось не допустить распространения огня на территорию парка с ценными хвойными деревьями.

Около 300 пожарных борются с пожаром. Ситуацию осложняет сильный ветер.

Более 1 тыс. человек эвакуировались.

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Министр сельского хозяйства Андалусии Кармен Креспо заявила, что пожары началась неслучайно. На это указывает наличие двух одновременных мест возгорания.

"Мы ожидаем собрать данные как можно скорее", - добавила она.

На юго-востоке Франции в районе Вар вспыхнул масштабный лесной пожар. Эвакуировали несколько тысяч человек, в том числе туристов. С возгоранием борются более 650 пожарных.

Возгорание началось возле деревни Гонфарон примерно в 50 км к западу от города Сен-Тропе на Французской Ривьере. Огонь охватил 22 км леса и распространяется быстро. Для тушения используют также вертолеты-бомбардировщики.