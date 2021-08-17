Эвакуируют тысячи людей: Францию охватил масштабный пожар

На юго-востоке Франции в районе Вар вспыхнул масштабный лесной пожар. Эвакуировали несколько тысяч человек, в том числе туристов.

С возгоранием борются более 650 пожарных, заявил министр внутренних дел страны Жерар Дарманен. Местных жителей призвали держаться как можно дальше от огня.

"Пожар начался при неблагоприятных погодных условиях. К операции по ликвидации пожара, который уже выжег несколько сотен гектаров, привлекли пожарные самолеты", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Возгорание началось возле деревни Гонфарон примерно в 50 км к западу от города Сен-Тропе на Французской Ривьере. Огонь охватил 22 км леса и распространяется быстро. Для тушения используют также вертолеты-бомбардировщики.

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В США лесной пожар под названием Dixie почти полностью уничтожил город Гринвилл в штате Калифорния. Эвакуировали 16 тыс. человек. Пожар охватил территорию более чем в 112,5 тыс. га. В ночь на 6 августа огонь добрался до деревянных построек. Часть средиземноморского региона столкнулась с сильной жарой в последние недели, но Франция до сих пор избегала крупных пожаров. С 28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах Турции, в частности в провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными туристическими направлениями. Новые очаги возгораний возникли и вблизи Бодрума.