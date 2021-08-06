Масштабный пожар почти уничтожил город. Эвакуировали 16 тыс. человек

В США лесной пожар под названием Dixie почти полностью уничтожил город Гринвилл в штате Калифорния. Эвакуировали 16 тыс. человек.

Пожар Dixie охватил территорию более чем в 112,5 тыс. га. В ночь на 6 августа огонь добрался до деревянных построек, сообщает KXTV. Они составляли историческую часть города, который считался одним из первых центров золотодобычи в Калифорнии.

"Население Гринвилла составляло более 1,1 тыс. человек. Пожар уничтожил исторический бар, отель-музей и одну из городских заправок", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

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Лесные пожары в США, к которым привели сильная жара и засуха, уже охватили 12 штатов. Некоторые объявили чрезвычайное положение.

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С 28 июля в Греции вспыхнули десятки лесных пожаров. Большинство из них удалось потушить на начальной стадии, но есть пострадавшие. Огонь накрыл населенные пункты Стаматов и Родополи. Из-за пожара в районе Актио, у Амбракийского залива, из соображений предосторожности эвакуировали город Драймос.