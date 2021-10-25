Наводнения и высокие волны - Мексику накрыл ураган

Тихоокеанское побережье Мексики обрушился ураган Рик.
Скорость ветра достигала 150 км/ч, сообщает Reuters.
Объем осадков в некоторых районах достигает 50 см. Это может вызвать наводнения и оползни.
Жителей призвали оставаться дома.
Власти сообщают, что в районе Акапулько волны могут достигать высоты от 3 м до 4 м.
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Для пострадавших открывают приюты.
Синоптики обещают, что ураган закончится во вторник.
В Индии в прибрежном штате Керала с пятницы льют проливные дожди, что привело к наводнениям и оползням. В результате стихии погибли 25 человек. Спасатели продолжали искать выживших в грязных обломках, а военные доставили гуманитарную помощь по воздуху. Жители штата оказались отрезаны от мира из-за дождей.
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