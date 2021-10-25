Наводнения и высокие волны - Мексику накрыл ураган

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Тихоокеанское побережье Мексики обрушился ураган Рик.

Скорость ветра достигала 150 км/ч, сообщает Reuters.

Объем осадков в некоторых районах достигает 50 см. Это может вызвать наводнения и оползни.

Жителей призвали оставаться дома.

Власти сообщают, что в районе Акапулько волны могут достигать высоты от 3 м до 4 м.

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Для пострадавших открывают приюты.

Синоптики обещают, что ураган закончится во вторник.

В Индии в прибрежном штате Керала с пятницы льют проливные дожди, что привело к наводнениям и оползням. В результате стихии погибли 25 человек. Спасатели продолжали искать выживших в грязных обломках, а военные доставили гуманитарную помощь по воздуху. Жители штата оказались отрезаны от мира из-за дождей.