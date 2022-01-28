Мощный шторм Ana унес жизни более 70 человек

В Южной Африке в результате наводнения, вызванного тропическим штормом Ana, погибли по меньшей мере 70 человек.

Сильные дожди и грозы накрыли ряд регионов уже после шторма, сообщает ВВС. Это поспособствовало наводнениям.

Фото: Reuters

"На Мадагаскаре погибли более 48 человек, еще более 130 тыс. были вынуждены покинуть свои дома", - говорится в сообщении.

В Малави погибли по меньшей мере 11 людей. По всей стране произошло отключение электроэнергии. Некоторые районы объявили зонами стихийного бедствия.

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Мозамбик сообщил о 18 смертельных случаях. В то же время официальные лица заявляют, что настоящее количество погибших до сих пор неизвестно. Всего от наводнения пострадали 20 тыс. человек.

Премьер-министр Мозамбика Карлос Агостиньо ду Росарио попросил о международной помощи.

В ЮНИСЕФ заявили, что направят в страну гуманитарную помощь и сотрудников.

25 января в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада отменили авиарейсы и в Украину. Аэропорт Стамбула впервые закрыли из-за неблагоприятных погодных условий с момента его открытия в 2019 году. Сильная метель, которая началась поздно вечером 23 января, укрыла значительную часть турецкого мегаполиса слоем снега глубиной 40 см. Все междугородные автобусные сообщения прекратили.