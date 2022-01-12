Наводнения унесли жизни 15 человек в Бразилии

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Из-за оползней и наводнений погибли по меньшей мере 15 человек в Бразилии.

Жертвы погибли в штате Минас-Жерайс, где разлились реки и частично затопило города. Более 28 тыс. человек были вынуждены покинуть дома. Власти следят за дамбами, которые могут прорвать. Об этом пишет BBC.

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Пять человек из одной семьи, двое из которых дети, были найдены погребенными на склоне холма возле столицы штата Белу-Оризонти. В городе Сан-Гонсалу-ду-Риу-Абайшу 11-летняя девочка погибла, когда в ее спальне во время сна обрушилась стена. В городе Каратинге погибли двое. В частности, 41-летний мужчина. Его авто упало в реку, когда пытался переехать мост. В Пердигао две женщины, 55 и 79 лет, погибли, когда их авто снесло наводнение.

36 дамб в аварийном состоянии. В городе Пара-де-Минас власти наблюдают за дамбой ГЭС Кариока из-за опасений, что они могут не выдержать и прорваться. Управление гражданской обороны заявило, что 341 из 853 муниципалитетов штата объявили чрезвычайное положение.

Метеорологи говорят, что чрезмерный дождь стал результатом летнего явления, известного как Южноатлантическая зона конвергенции, что приводит к сильным дождям.

В последние два месяца сильные дожди повлияли на другие районы Бразилии, в результате чего десятки человек погибли и тысячи стали вынужденными переселенцами.

Вечером 5 января в воде реки Крайня пропал без вести 15-летний парень. Произошло это в селе Кобылецкая Поляна Раховского района.