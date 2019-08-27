Мощный ливень затопил Мадрид

От непогоды также пострадали 14 из 17 регионов Испании. Фото: REUTERS

Улицы Мадрида, Испания, затопили сильные ливни с градом. Движение транспорта нарушился на нескольких автострадах. Потоки воды уносили машины, с перебоями работали метро и аэропорт, об этом сообщает Euronews.

Государственное метеорологическое агентство ввело оранжевый уровень тревоги.

От непогоды также пострадали 14 из 17 регионов Испании.

Метеоагентство предупреждает, что сильные дожди в некоторых районах могут продолжаться до конца августа.

La tormenta se ve en el eco del radar que mostrado antes de este tweet ... la fuerte tromba caída en el sureste de #Madrid nos deja las primeras imágenes captadas en las calles de #Arganda @PadelKass donde el cielo se ha desplomado en pocos minutos ... wow! #lluvia #Tormenta pic.twitter.com/ELI1LFB4sq — Mario Picazo (@picazomario) 26 серпня 2019 р.

В Стамбуле прошел сильный дождь, который превратил город в реку. Погиб по меньшей мере 1 человек. Вода затопила множество культурных объектов в историческом районе Фатих. В частности, под водой оказался известный на весь мир Гранд-базар, его эвакуировали.