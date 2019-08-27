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вторник, 27 августа 2019 15:29

Мощный ливень затопил Мадрид

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Мощный ливень затопил Мадрид
От непогоды также пострадали 14 из 17 регионов Испании. Фото: REUTERS

Улицы Мадрида, Испания, затопили сильные ливни с градом. Движение транспорта нарушился на нескольких автострадах. Потоки воды уносили машины, с перебоями работали метро и аэропорт, об этом сообщает Euronews.

Государственное метеорологическое агентство ввело оранжевый уровень тревоги.

От непогоды также пострадали 14 из 17 регионов Испании.

Метеоагентство предупреждает, что сильные дожди в некоторых районах могут продолжаться до конца августа.

В Стамбуле прошел сильный дождь, который превратил город в реку. Погиб по меньшей мере 1 человек. Вода затопила множество культурных объектов в историческом районе Фатих. В частности, под водой оказался известный на весь мир Гранд-базар, его эвакуировали.

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