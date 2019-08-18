Город ушел под воду после ливня: фото и видео страшной стихии

17 августа в турецком Стамбуле прошел сильный дождь, который превратил город в реку. Погиб по меньшей мере 1 человек.
Вода затопила множество культурных объектов в историческом районе Фатих. В частности, под водой оказался известный на весь мир Гранд-базар, который пришлось эвакуировать, сообщает aa.com.tr.
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Сильный ливень затопил также ключевые магистрали города и станции метро Атакой. Из-за погодных условий все паромные рейсы в Стамбул отменены.
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Кроме того, от ливня пострадали маленькие магазинчики в подземных переходах и на нижних этажах зданий. На опубликованных в сети фотографиях видно, как продавцы пытаются спасти свой товар.
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5 человек погибли, несколько считаются пропавшими без вести в результате наводнения в Иркутской области России. Пострадавшими считаются более 350 человек, 97 из них были госпитализированы
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