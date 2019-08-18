 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 891
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 252
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1449
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1845
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1836
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1260
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6570
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1665
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
5
25
7
9
7
Город ушел под воду после ливня: фото и видео страшной стихии
Город ушел под воду после ливня: фото и видео страшной стихии
Кошачья грация: как волшебные пушистики воруют человеческие сердца
Кошачья грация: как волшебные пушистики воруют человеческие сердца
За ящик манго заплатила 1 евро - украинка рассказала о жизни в Голландии
За ящик манго заплатила 1 евро - украинка рассказала о жизни в Голландии
В сети показали реальную величину стран на мировой карте
В сети показали реальную величину стран на мировой карте
Показали лучшие научные фото года
Показали лучшие научные фото года
Видео
Все видео
В России автобус с пассажирами врезался в стену
В России автобус с пассажирами врезался в стену
Показали видео аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в кукурузном поле
Показали видео аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в кукурузном поле
Пассажиры "Уральских авиалиний" рассказали, как самолет садился в поле
Пассажиры "Уральских авиалиний" рассказали, как самолет садился в поле
В России горит "Святая Русь"
В России горит "Святая Русь"
Кенгуру в шоке: Австралию плотно накрыло снегом
Кенгуру в шоке: Австралию плотно накрыло снегом
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4257
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1449
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1845
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6570
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4727
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 августа 2019
Просмотров: 549
Зустріч випускників
Сестра Наталія закінчила школу 10 років тому. У столиці вивчилася на юриста. Тепер робить манікюр у салоні краси навпроти колишньої альма-матер. У ...
воскресенье, 18 августа 2019 11:04

Город ушел под воду после ливня: фото и видео страшной стихии
5

  Комментировать

В турецком Стамбуле прошел сильный дождь, который превратил город в реку
Фото: aa.com.tr
В турецком Стамбуле прошел сильный дождь, который превратил город в реку
В турецком Стамбуле прошел сильный дождь, который превратил город в реку
В турецком Стамбуле прошел сильный дождь, который превратил город в реку
В турецком Стамбуле прошел сильный дождь, который превратил город в реку

17 августа в турецком Стамбуле прошел сильный дождь, который превратил город в реку. Погиб по меньшей мере 1 человек.

Вода затопила множество культурных объектов в историческом районе Фатих. В частности, под водой оказался известный на весь мир Гранд-базар, который пришлось эвакуировать, сообщает aa.com.tr.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поваленные деревья, подтоплены дома и дороги: показали последствия бури

Сильный ливень затопил также ключевые магистрали города и станции метро Атакой. Из-за погодных условий все паромные рейсы в Стамбул отменены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Hedef_2023 (@fetih_1453_r_t)

Кроме того, от ливня пострадали маленькие магазинчики в подземных переходах и на нижних этажах зданий. На опубликованных в сети фотографиях видно, как продавцы пытаются спасти свой товар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SevereWeatherTurkey (@severeweatherturkey)

5 человек погибли, несколько считаются пропавшими без вести в результате наводнения в Иркутской области России. Пострадавшими считаются более 350 человек, 97 из них были госпитализированы

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Город ушел под воду после ливня: фото и видео страшной стихии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Крики людей и животных охватили Хортицу

Самое читаемое
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
28
 Просмотров: 52321
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 28729
В метро нашли двойника Зеленского
В метро нашли двойника Зеленского
5
 Просмотров: 20791
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
 Просмотров: 16371
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
 3 Просмотров: 12861
Мир
От взрыва на свадьбе погибли по меньшей мере 63 человека
От взрыва на свадьбе погибли по меньшей мере 63 человека Просмотров: 630
Кошачья грация: как волшебные пушистики воруют человеческие сердца
Кошачья грация: как волшебные пушистики воруют человеческие сердца
25
 Просмотров: 10872
За ящик манго заплатила 1 евро - украинка рассказала о жизни в Голландии
За ящик манго заплатила 1 евро - украинка рассказала о жизни в Голландии
7
 Просмотров: 4185
Обнаружили захоронения внучки грузинской царицы
Обнаружили захоронения внучки грузинской царицы Просмотров: 999
В сети показали реальную величину стран на мировой карте
В сети показали реальную величину стран на мировой карте
9
 Просмотров: 4140
Больше всего комментируют
5
Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике
5
Совок бессмертный - в сети раскритиковали подготовку к празднованию Дня Независимости
3
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
3
Инициативу Зеленского разгромили: Может, Артур Пирожков возглавит Шествие достоинства?
1
Сценарист "Квартала" рассказал, почему пошел в Офис президента
Голосов: 805
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua