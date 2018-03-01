Море оранжевого: в Таиланде празднуют Макха-Буча

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Макха-Буча - большой буддийский праздник, который отмечают во второй месяц по лунному календарю. Приходится на полнолуние.

Праздник является уважаемым среди буддистов во всем мире из-за своей важности.

Однажды на полнолуние к Будде пришли 1250 архатов - его учеников, которые достигли такого же просветления, как учитель. Будда дал им особое учение: призвал воздерживаться от любой слабости; быть добрым и делать добро; очистить мозг. На этой встрече Будда присвоил своим первым ученикам - Сарипутта и Моггаллане, титул старших учеников.

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Через 44 года в этот же день Будда достиг нирваны. Поэтому в день Макха-Буча почитают "Сангха" - сообщество монахов, которое символизирует собрание его учеников. В этом году празднование в Таиланде совпало с календарным началом весны - 1 марта.

Среди жителей Таиланда на Макха-Буча принято посещать храмы, приносить еду монахам и их ученикам. Люди носят белые одежды, много медитируют и отказываются от алкоголя

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