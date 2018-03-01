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четверг, 01 марта 2018 17:58

Море оранжевого: в Таиланде празднуют Макха-Буча
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Буддийские монахи принимают участие в церемонии подарков на день Макха-Буча в храме Ват-Фра Дхаммакая в Патхум-Тани, Таиланд
Фото: Reuters/Атти Пераунгмета
Буддийские монахи принимают участие в церемонии подарков на день Макха-Буча в храме Ват-Фра Дхаммакая в Патхум-Тани, Таиланд
Буддийские монахи принимают участие в церемонии подарков на день Макха-Буча в храме Ват-Фра Дхаммакая в Патхум-Тани, Таиланд
Буддийские монахи принимают участие в церемонии подарков на день Макха-Буча в храме Ват-Фра Дхаммакая в Патхум-Тани, Таиланд
Буддийские монахи принимают участие в церемонии подарков на день Макха-Буча в храме Ват-Фра Дхаммакая в Патхум-Тани, Таиланд
Буддийские монахи принимают участие в церемонии подарков на день Макха-Буча в храме Ват-Фра Дхаммакая в Патхум-Тани, Таиланд
Буддийские монахи принимают участие в церемонии подарков на день Макха-Буча в храме Ват-Фра Дхаммакая в Патхум-Тани, Таиланд

Макха-Буча - большой буддийский праздник, который отмечают во второй месяц по лунному календарю. Приходится на полнолуние.

Праздник является уважаемым среди буддистов во всем мире из-за своей важности.

Однажды на полнолуние к Будде пришли 1250 архатов - его учеников, которые достигли такого же просветления, как учитель. Будда дал им особое учение: призвал воздерживаться от любой слабости; быть добрым и делать добро; очистить мозг. На этой встрече Будда присвоил своим первым ученикам - Сарипутта и Моггаллане, титул старших учеников.

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Через 44 года в этот же день Будда достиг нирваны. Поэтому в день Макха-Буча почитают "Сангха" - сообщество монахов, которое символизирует собрание его учеников. В этом году празднование в Таиланде совпало с календарным началом весны - 1 марта.

Среди жителей Таиланда на Макха-Буча принято посещать храмы, приносить еду монахам и их ученикам. Люди носят белые одежды, много медитируют и отказываются от алкоголя

Украинская группа SunSay презентовала клип с тибетскими монахами. Композиция станет саундтреком к фильму "Шафрановое сердце" режиссера Павла Маклая. В ролике использовали кадры будущей художественно-документальной картины. Снимали в тибетском монастыре Дрепунг Гоманг в Южной Индии.

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