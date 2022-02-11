Министр обороны Великобритании будет говорить с Шойгу об Украине - СМИ

Министры запланировали встречу в Москве 11 февраля. Фото: Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес проведет встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Об этом пишет The Times со ссылкой на собственные источники.

"Уоллес даст понять, что вторжение в Украину дорого обойдется России", – пишет издание.

Министры запланировали встречу в Москве 11 февраля.

Уоллес возьмет с собой в Россию новый пакет санкций. Лондон планирует вести его в случае эскалации.

Британский министр укажет российскому, что вторжение в Украину было бы "проигрышным шагом".

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Источники говорят, что это могут быть последние двусторонние переговоры представителей РФ и Великобритании. 10 февраля в Москве была министр МИД Британии Лиз Трасс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может посоветовать части персонала российских дипломатических миссий уехать из Украины. Об этом заявил на пресс-конференции по результатам встречи с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс 10 февраля.