Мигранты со стороны Беларуси атаковали польских пограничников

Мигранты со стороны Беларуси бросали палки и камни.

Мигранты со стороны Белоруссии атаковали польских пограничников.

Видео 7 ноября опубликовал министр обороны Мариуш Блащак.

"Ситуация на границе становится все более напряженной. Такие случаи – уже ничего необычного. Мы должны быть благодарны нашим военным и пограничникам за их службу", – написал польский министр.

На видео несколько человек бросают ветки, камни.

Z takimi sytuacjami codziennie mierzą się polscy żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. Grupa migrantów - młodych mężczyzn - w obecności co najmniej jednego Białorusina zaatakowała dziś nasze posterunki. pic.twitter.com/lNjA7zamIr — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 7, 2021

Группа мигрантов атаковала польский патруль в присутствии как минимум одного белорусского пограничника.

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МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси после того, как границу незаконно пересекла группа неизвестных в форме и с оружием. Белорусские пограничники дают мигрантам, пытающимся нелегально попасть в ЕС, наркотики, заявляли в польском правительстве.