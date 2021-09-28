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вторник, 28 сентября 2021 15:58

Белорусские пограничники дают детям нелегалов наркотики - МВД Польши

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Белорусские пограничники дают детям нелегалов наркотики - МВД Польши
В организмах детей врачи обнаружили метадон. Фото: pixabay.com

Белорусские пограничники дают мигрантам, которые пытаются нелегально попасть в ЕС, наркотики.

Пограничники выдают нелегалам метадон под видом лекарств, заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский. В качестве примера он привел случай возле литовского Друскининкая, где в июле задержали группу из 15 человек, передает Wprost.

"Среди граждан Ирака и России были двое детей в возрасте шести и полутора лет. Родители не могли их разбудить. Один из белорусских пограничников, который сопровождал их до границы, дал детям таблетки, чтобы те не плакали", - сказал Каминский на конференции, посвященной миграционному кризису на польской и литовской границах из-за мигрантов со стороны Беларуси.

Детей госпитализировали. В их организмах обнаружили метадон. Это наркотик, который вводят людям, зависящим от героина или морфина.

"Если бы не быстрое вмешательство литовских служб, эти дети умерли бы", - добавил Каминский.

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Четыре человека погибли на границе Польши с Белоруссией в последние дни на фоне обвинений, что Минск направляет мигрантов к восточным границам ЕС в ответ на западные санкции. Три человека нашли мертвыми на польской стороне границы. Они погибли от переохлаждения. Четвертого обнаружили мертвым в Беларуси, в метре от границы. В последние недели растет количество мигрантов, которые незаконно пересекают границу из Беларуси в Польшу. Только в августе 3 тыс. человек, большинство из Афганистана и Ирака, пытались нелегально въехать в страну. Начиная с июля 2021 года белорусские власти также намеренно организовали потоки мигрантов через границы Литвы и Латвии, чтобы осуществлять гибридные операции против Евросоюза, НАТО и стран Балтии.

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