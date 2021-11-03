Границу Польши перешла группа людей с оружием

Польша направила в Минск ноту протеста. Фото: Reuters

МИД Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси после того, как накануне границу незаконно пересекла группа неизвестных в форме и с оружием.

Министерство иностранных дел не сообщало, где произошел инцидент, сообщает RMF24.

Со временным поверенным в делах Республики Беларусь переговорили вчера. Его принял заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик.

Вавжик выразил протест против нарушения границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша подготовила для отправки помощь мигрантам на границу с Беларусью

"Он подчеркнул, что Польша настроена защищать собственные границы и внешние границы Европейского Союза. Он также передал, что вместе со всем сообществом демократических стран евроатлантического сообщества мы будем последовательно противостоять нелегальной миграции, организованной Минском. Замминистра сообщил, что направит ноту протеста Беларуси и призвал белорусскую сторону немедленно расследовать инцидент", – сообщили в МИДе.

Белорусские пограничники дают мигрантам, которые пытаются нелегально попасть в ЕС, наркотики. Пограничники выдают нелегалам метадон под видом лекарств, заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.