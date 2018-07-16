Мелания Трамп "украла" свое сказочное платье у принцессы Дианы

Жену американского президента уличили в плагиате.

Для официального ужина в Бленхеймском дворце Мелания Трамп выбрала желтое платье в имперском стиле с драпировкой. Оно очень напоминает знаменитый выход принцессы Дианы на Каннском кинофестивале в 1987 году. Правда, платье принцессы от модельера Кэтрин Уокер было нежно-голубым.

Автор: Reuters Маланию сравнили с Белль из мультфильма "Красавица и чудовище"

Дизайнер Жиль Мендель создал наряд американской первой леди на заказ и специально для того случая. Бледно-желтый оттенок - один из любимых тонов Елизаветы II - выбрали в знак уважения к монарху.

Автор: princessdianabookboutique Платье Диана заказала специально для французского кинофестиваля

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Дональд Трамп и его жена после саммита НАТО в Брюсселе прибыли в Великобританию. В первый день официального визита супругов Трамп принимала премьер-министр Тереза ​​Мэй и ее муж Филипп.