Мавзолей Ленина открыли после карантина

К вождю выстроилась огромная очередь. Фото: weatlas.com

В Москве после карантина открылся мавзолей Ленина.

Очередь посетителей растянулась от Красной до Манежной площади. Об этом сообщает Telegram канал NEXTA Live.

Попасть внутрь можно только в средствах индивидуальной защиты после измерения температуры в пункте пропуска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина расстрелял гроб Ленина

Мавзолей был закрыт с 17 ноября 2020 года из-за пандемии коронавируса. С марта 2021 года в нем проходили регулярные профилактические работы, которые происходят раз в 2 года.

Одна из важнейших памятников Древнего Рима, мавзолей 1-го императора Августа, восстановленный после десятилетий забвения. Откроется для посетителей в начале 2021-го.