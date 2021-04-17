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суббота, 17 апреля 2021 18:59

Мавзолей Ленина открыли после карантина

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Мавзолей Ленина открыли после карантина
К вождю выстроилась огромная очередь. Фото: weatlas.com

В Москве после карантина открылся мавзолей Ленина.

Очередь посетителей растянулась от Красной до Манежной площади. Об этом сообщает Telegram канал NEXTA Live.

Попасть внутрь можно только в средствах индивидуальной защиты после измерения температуры в пункте пропуска.

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Мавзолей был закрыт с 17 ноября 2020 года из-за пандемии коронавируса. С марта 2021 года в нем проходили регулярные профилактические работы, которые происходят раз в 2 года.

Одна из важнейших памятников Древнего Рима, мавзолей 1-го императора Августа, восстановленный после десятилетий забвения. Откроется для посетителей в начале 2021-го.

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Комментарии

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Дата
17
апреля

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