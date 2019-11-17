Масштабное наводнение в Венеции: вода стала уходить

Наводнение в Венеции спадает. Фото: BBC

В Венеции, которую затопило масштабное наводнение, начала спадать вода.

Как отмечается, после очередного пика наводнения уровень воды перестал расти и пошел на спад. Об этом сообщило агентство ANSA.

Уровень воды в 14:15 по киевскому времени достиг отметки в 150 см, после чего начал снижаться. В 14:20 было зарегистрировано снижение до 148 см.

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В Венеции объявили чрезвычайное положение из-за второго по масштабам наводнение за всю историю города. На днях из-за больших приливов затопило более 80% города.