Мафия пытается нажиться на пандемии - Папа Франциск

Папа Римский Франциск выступил против организованной преступности во время своего обращения в воскресенье. Он предупредил, что "мафия" во всем мире участвует в усилиях, чтобы нажиться на пандемии Covid-19.

Обращение понтифика посвящалось итальянскому Дню памяти жертв организованной преступности. Об этом сообщает Reuters.

"Мафия существует в различных частях мира, и, воспользовавшись пандемией, она обогащается с помощью коррупции", - сказал он.

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Папа Римский призвал вспомнить всех жертв пандемии и "восстановить преданность борьбе с мафией".

Ранее Франциск заявил, что человечеству грозит новый всемирный потоп, похожий на тот, что описывает Библия.