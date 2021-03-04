Мир ждет новый потоп - Папа Римский

Франциск рассказал про потоп. Фото: Reuters

Человечеству грозит новый всемирный потоп, похожий на тот, что описывает Библия.

Если лидеры разных стран не отреагируют на происходящее, - в частности, таяние ледников и изменения температур - мир ждет катастрофа, заявил Папа Римский Франциск в своей только что вышедшей книге "О пороках и добродетелях".

"Всемирный потоп случится, если мы продолжим идти тем же путем", - считает Франциск.

Ной пережил потоп исключительно благодаря тому, что был добродетельным. В связи с этим понтифик предположил, что для борьбы с климатическими изменениями властям нужно в первую очередь сосредоточить свои усилия на борьбе с коррупцией и несправедливостью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Папа Франциск до конца жизни будет оставаться в Ватикане

Понтифик обращал внимание на эту проблему еще в 2015 году, представив свою вторую энциклику (папский документ-обращение, посвященный определенным вопросам) "Хвала тебе" (Laudatosi,), в которой рассказал о проблемах экологии и защиты окружающей среды. В документе он назвал изменение климата "глобальной проблемой, чреватой серьезными последствиями", призвав человечество к ответственности за Землю.