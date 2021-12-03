 
Ексклюзивы
1/5
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 4518
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1305
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1143
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 3771
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1071
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1431
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1323
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 963
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1440
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 2169
Фото
Все фото
5
4
3
10
5
Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн
Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн
Акции против ограничений из-за Covid-19 прошли в Австрии, Германии и Нидерландах
Акции против ограничений из-за Covid-19 прошли в Австрии, Германии и Нидерландах
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Нидерландах устроили масштабную акцию против Covid-ограничений
В Нидерландах устроили масштабную акцию против Covid-ограничений
В Индонезии начал извергаться вулкан на горе Семеру: видео
В Индонезии начал извергаться вулкан на горе Семеру: видео
Видео
Все видео
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Ридли Скотт обматерил российского кинокритика во время интервью
Женщина научилась читать и писать в 104 года
Женщина научилась читать и писать в 104 года
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5355
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1071
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2520
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3681
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 765
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
понедельник, 06 декабря 2021 03:14

Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн
5

  Комментировать

«Мисс Испания» Барбара Рей в 1970 году
Фото: REX
Барбара Рей в 1980-х
Барбара Рей в 1974 году
Барбара Рей в 1974 году
Хуан Карлос. Утверждается, что Рей сняла их секс и шантажировала короля

Согласно просочившимся дневникам комиссара полиции, три крупнейшие фирмы Испании заплатили любовнице бывшего короля Хуана Карлоса $6,1 млн за сохранение в секрете доказательств их романа.

В дневниках идет речь о выплатах службе безопасности страны, начиная с конца 1990-х. Та затем передала деньги модели и участнице конкурса "Мисс мира" Барбаре Рей. Об этом пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях

Глава службы безопасности Испании Эмилио Алонсо Манглано писал в дневнике, что у Рей были видеокассеты, на которых она и король занимались сексом. Три скрытых камеры в ее доме записывали секс. Она получала большие суммы денег, чтобы сохранять записи в секрете.

Актриса и модель Рей отрицает получение денег от Хуана Карлоса или кого-то из его окружения. Но ни одна из компаний, названных в дневнике, не комментирует утечки.

Рей, которой сейчас 71 год, была моделью, занявшей второе место в конкурсе "Мисс Испания" 1970 года. Она участвовала в конкурсе "Мисс мира" в 1972 году после того, где финишировала на 15 месте. Ее прорыв произошел четыре года спустя, когда сыграла в телешоу Palmarеs, которое сделало ее секс-символом. Продолжала играть в театрах, коммерческих шоу, работала на телевидении, а позже снялась в эротических фильмах. В 1980 году вышла замуж за циркового укротителя львов Анхеля Кристо, от которого у нее двое детей. Пара развелась в 1998 году.

Неясно, как познакомилась с Хуаном Карлосом, и когда именно произошел их роман, хотя считается, что в конце 1980-х – начале 1990-х. Она никогда не признавала, что 83-летний Хуан Карлос был ее любовником, но призналась, что у нее был роман с "высоким представителем государства". В 1997 году ее дом ограбили. Она утверждает, что украли документы, негативы и видеокассету, что могло поставить под угрозу безопасность "важных людей".

Хуан Карлос I был королем Испании с 1975 по 2014 год, когда отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе VI. У него трое детей с 75-летней женой Софией. Утверждается, что он был серийным прелюбодеем, а в недавней книге испанский историк написал, что у него было около 5000 любовниц. Его правление закончилось позором в 2014 году, когда обнародовали его отношения с Коринной цу Сайн-Витгенштейн. 83-летний экс-король уехал в Абу-Даби, когда швейцарская прокуратура начала расследование его банковских счетов, с которых он предположительно не платил налогов.

Gazeta.ua собрала фото столицы Испании Мадрида в 1974 году. В 1975 году умер многолетний лидер государства Франциско Франко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности Просмотров: 32850
&quot;Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина&quot; – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
 5 Просмотров: 10629
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 8244
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину 2 Просмотров: 6975
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 6426
Мир
Украина может стать новым Афганистаном для России – американский сенатор
Украина может стать новым Афганистаном для России – американский сенатор Просмотров: 99
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
 Просмотров: 18
На круизном лайнере произошла вспышка коронавируса
На круизном лайнере произошла вспышка коронавируса Просмотров: 333
"Безразличные негодяи". Семью американского конгрессмена осудили за фото с пулеметами
"Безразличные негодяи". Семью американского конгрессмена осудили за фото с пулеметами Просмотров: 459
Большинство поляков хотят, чтобы НАТО военно поддержало Украину в случае российской агрессии
Большинство поляков хотят, чтобы НАТО военно поддержало Украину в случае российской агрессии Просмотров: 594
Больше всего комментируют
5
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
4
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
3
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
2
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Голосов: 3018
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть