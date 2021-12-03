Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн

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Согласно просочившимся дневникам комиссара полиции, три крупнейшие фирмы Испании заплатили любовнице бывшего короля Хуана Карлоса $6,1 млн за сохранение в секрете доказательств их романа.

В дневниках идет речь о выплатах службе безопасности страны, начиная с конца 1990-х. Та затем передала деньги модели и участнице конкурса "Мисс мира" Барбаре Рей. Об этом пишет Daily Mail.

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Глава службы безопасности Испании Эмилио Алонсо Манглано писал в дневнике, что у Рей были видеокассеты, на которых она и король занимались сексом. Три скрытых камеры в ее доме записывали секс. Она получала большие суммы денег, чтобы сохранять записи в секрете.

Актриса и модель Рей отрицает получение денег от Хуана Карлоса или кого-то из его окружения. Но ни одна из компаний, названных в дневнике, не комментирует утечки.

Рей, которой сейчас 71 год, была моделью, занявшей второе место в конкурсе "Мисс Испания" 1970 года. Она участвовала в конкурсе "Мисс мира" в 1972 году после того, где финишировала на 15 месте. Ее прорыв произошел четыре года спустя, когда сыграла в телешоу Palmarеs, которое сделало ее секс-символом. Продолжала играть в театрах, коммерческих шоу, работала на телевидении, а позже снялась в эротических фильмах. В 1980 году вышла замуж за циркового укротителя львов Анхеля Кристо, от которого у нее двое детей. Пара развелась в 1998 году.

Неясно, как познакомилась с Хуаном Карлосом, и когда именно произошел их роман, хотя считается, что в конце 1980-х – начале 1990-х. Она никогда не признавала, что 83-летний Хуан Карлос был ее любовником, но призналась, что у нее был роман с "высоким представителем государства". В 1997 году ее дом ограбили. Она утверждает, что украли документы, негативы и видеокассету, что могло поставить под угрозу безопасность "важных людей".

Хуан Карлос I был королем Испании с 1975 по 2014 год, когда отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе VI. У него трое детей с 75-летней женой Софией. Утверждается, что он был серийным прелюбодеем, а в недавней книге испанский историк написал, что у него было около 5000 любовниц. Его правление закончилось позором в 2014 году, когда обнародовали его отношения с Коринной цу Сайн-Витгенштейн. 83-летний экс-король уехал в Абу-Даби, когда швейцарская прокуратура начала расследование его банковских счетов, с которых он предположительно не платил налогов.

Gazeta.ua собрала фото столицы Испании Мадрида в 1974 году. В 1975 году умер многолетний лидер государства Франциско Франко.