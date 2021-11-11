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четверг, 11 ноября 2021 13:45

Лукашенко заявил, что из Донбасса мигрантам передают оружие

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Лукашенко заявил, что из Донбасса мигрантам передают оружие
Лукашенко заявил, что мигранты готовятся к провокации. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о попытках опрокидывания оружия и боеприпасов мигрантам на границе.

Сказал об этом на заседании Совмина, передает "Белта".

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"Последовали попытки перекидывания оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перекидывают оружие. Оружие преимущественно идет из Донбасса. Мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему. Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с ними. Потому что там курды. А курды - это воины. И когда поляки их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация - и военный конфликт", – рассказал Лукашенко.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли.

Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Позже в МВД сообщили, что мигранты пытались прорвать границу с территории Белоруссии, но эту попытку отбили.

Во время второй попытки 9 ноября две группы мигрантов прорвались на территорию Польши. Некоторых вернули на линию границы, остальных разыскивают.

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Дата
11
ноября

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