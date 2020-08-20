Лукашенко сможет принять участие в новых выборах - оппозиция не против

Лукашенко сможет баллотироваться в новые президентского выборы Белоруси. Фото: Reuters

Белорусский координационный совет оппозиции не будет мешать лицу, выполняющему обязанности президента страны Александру Лукашенко участвовать в новых президентских выборах, и потребует провести мероприятие в кратчайшие сроки вместе с полной заменой состава Центризбиркома.

Как пишет "Интерфакс", член президиума совета Мария Колесникова заявила, что Лукашенко имеет право выдвигать свою кандидатуру на пост президента Беларуси.

"Даже обладая административным ресурсом и грубыми фальсификациями, он проиграл. Мы делаем выводы из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не может. Но мы не верим, что Лукашенко на это уйдет" - сказала Колесникова.

По ее словам, нынешний президентский срок Лукашенко заканчивается 5 ноября. После этого оппозиция намерена провести выборы в соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей и полностью обновить состав ЦИК.

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Главы государств и правительств стран ЕС не признают результатов выборов президента Беларуси. Об этом в среду заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам чрезвычайного саммита в Брюсселе. По словам германского премьера, голосование не было ни справедливым, ни свободным.