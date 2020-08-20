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четверг, 20 августа 2020 09:35

Украина уязвима - в ОП объяснили позицию в отношении Беларуси

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Украина уязвима - в ОП объяснили позицию в отношении Беларуси
В офисе ОП объяснили позицию по Беларуси. Фото: t.me/nexta_live

Прямая связь между позицией Украины относительно белорусского конфликта и действиями России на Донбассе видят на Банковой. В Офисе президента Украины считают, что резкая реакция может обернуться очередной эскалацией на фронте и срывом мирных договоренностей.

Украина находится в гораздо более уязвимой позиции, чем Евросоюз, со ссылкой на источники в ОП пишет РБК-Украина.

По данным источника, линию поведения в отношении Беларуси сейчас разрабатывают не в МИД, а в Офисе президента.

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"У нас с одной стороны - Донбасс, с другой - Крым, с третьей - Молдова с Приднестровьем, а на севере - более тысячи километров границы с Беларусью. И во всех случаях мы имеем дело с одним геополитическим игроком - Россия позиционирует себя как фактического "менеджера" ситуации в Беларуси. Поэтому мы можем позволить себе меньше, чем ЕС ", - отметил собеседник издания.

Главы государств и правительств стран ЕС не признают результатов выборов президента Беларуси. Об этом в среду заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам чрезвычайного саммита в Брюсселе. По словам германского премьера, голосование не было ни справедливым, ни свободным.

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Дата
20
августа

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