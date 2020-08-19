ЕС не признал результатов выборов президента в Беларуси

Кроме того, ЕС введет санкции. Фото: Reuters

Главы государств и правительств стран ЕС не признают результатов выборов президента Беларуси. Об этом в среду заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам чрезвычайного саммита в Брюсселе.

По словам германского премьера, голосование не было ни справедливым, ни свободным, пишет Deutsche Welle.

"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными. И по этой причине результат этих выборов не может быть признан", - сказала Меркель, которая с 1 июля по ротации является председателем Совета ЕС.

Нет никаких сомнений в том, что имели место массовые нарушения, отметила Меркель.

"Мы осуждаем жестокое насилие против людей", - сказала она.

Все политзаключенные должны быть безоговорочно освобождены, также заявила Меркель. Кроме того, необходим национальный диалог, на котором настаивает оппозиция.

"Мы стоим на стороне мирных демонстрантов", - резюмировала германский канцлер.

Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что итоги выборов не будут признаны. Кроме того, ЕС введет санкции против "значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах".

Для участия в саммите, проходившем в формате видеоконференции, многие главы государств и правительств стран ЕС специально прервали летнюю паузу.

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С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Люди отказываются признавать результаты президентских выборов. Центризбирком страны заявил, что шестой раз победил 65-летний Александр Лукашенко. Набрал 80%. Он на этом посту 26 лет. У оппозиционера Светланы Тихановской - 9,9%. Хотя экзит-полы прогнозировали победу ей. Против людей применяли водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Спецназовцы стреляли резиновыми пулями.