Лукашенко подрывает безопасность в Европе – США

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко устраивает обострение миграционного кризиса на границе с Польшей.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге, пишет Liga.net
США озабочены сообщениями с белорусско-польской границы и осуждают эксплуатацию и принуждение уязвимых людей режимом Лукашенко. Прайс назвал бесчеловечным содействие незаконной миграции.
"Пока режим в Беларуси отказывается придерживаться международных обязательств, подрывает мир и безопасность в Европе, репрессирует и издевается над людьми, которые стремятся к свободе, мы будем продолжать оказывать давление на Лукашенко и не будем уменьшать наши призывы к ответственности", - заявил представитель Госдепа.
США ранее заявляли о политических шагах, которые могут предпринимать вместе с европейскими партнерами, напомнил Прайс.
Он также заявил, что США будут поддерживать Польшу и всех партнеров в Европе, страдающих неприемлемыми действиями Беларуси.
Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей.
Действия режима Лукашенко обсудили президент Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда.
ЕС готовится ввести пятый пакет санкций против Беларуси.
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