Лукашенко подрывает безопасность в Европе – США

США будут дальше давить на диктатора Лукашенко. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко устраивает обострение миграционного кризиса на границе с Польшей.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге, пишет Liga.net

США озабочены сообщениями с белорусско-польской границы и осуждают эксплуатацию и принуждение уязвимых людей режимом Лукашенко. Прайс назвал бесчеловечным содействие незаконной миграции.

"Пока режим в Беларуси отказывается придерживаться международных обязательств, подрывает мир и безопасность в Европе, репрессирует и издевается над людьми, которые стремятся к свободе, мы будем продолжать оказывать давление на Лукашенко и не будем уменьшать наши призывы к ответственности", - заявил представитель Госдепа.

США ранее заявляли о политических шагах, которые могут предпринимать вместе с европейскими партнерами, напомнил Прайс.

Он также заявил, что США будут поддерживать Польшу и всех партнеров в Европе, страдающих неприемлемыми действиями Беларуси.

Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Действия режима Лукашенко обсудили президент Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда. ЕС готовится ввести пятый пакет санкций против Беларуси.