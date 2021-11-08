Дуда и Зеленский обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Дуда предупредил Зеленского о мигрантах. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре со своим польским коллегой Анджеем Дудой обсудил миграционный кризис, спровоцированный действиями режима Лукашенко.

Зеленский рассказал о ситуации на украинско-белорусской границе и тех мерах, которые предпринимаются для его надлежащей защиты, информирует пресс-служба Офиса президента

Президент Украины проинформировал Дуду о ситуации с безопасностью на Донбассе.

В свою очередь польский лидер осудил циничное использование гражданских лиц белорусскими властями. Он также отметил рост риска применения подобных мер против других стран региона, что значительно снижает уровень безопасности во всей Европе.

В завершение президенты заявили о взаимной поддержке и солидарности в этом вопросе.

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Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы ​​из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС.