Лукашенко назвал своих приспешников кандидатами в президенты Беларуси

Лукашенко уже выбрал "крепких кандидатов" на роль следующего президента Беларуси. Фото: president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко представил своих возможных преемников на посту главы государства.

Это он сделал во время встречи с работниками предприятия "Молочный мир", пишет Telegram-канал "Пул первого".

"Крепкими кандидатами" на пост президента после Лукашенко оказались бывший глава МВД Юрий Караев и председатель Гроденськой области Володомир Караник.

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"Один - генерал, второй - губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране. И таких уже, я так начинаю присматриваться, оказывается, у нас люди достойные, знающие страну. Они и будут конкурировать", - прокомментировал Лукашенко.

Караев в октябре 2020 года был назначен помощником президента и награжден званием генерал-лейтенанта милиции. Он утверждал, что насилие силовиков против мирных демонстрантов - это "охрана общественного порядка".

Караник стал губернатором Гроденськой области в августе 2020 года. Он оправдывал насилие со стороны силовиков и обвинял митингующих в том, что они не признавали своего участия в акциях протеста.

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко "успокоил" белорусов заявлением, что у страны еще будут другие президенты.