Лукашенко на вертолете вылетел из дворца Независимости

 
Ексклюзивы
1/5
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Просмотров: 450
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Просмотров: 135
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
Просмотров: 135
Независимость - это свобода каждого человека
Независимость - это свобода каждого человека
Просмотров: 90
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Просмотров: 261
Независимость - это закаленная в боях армия
Независимость - это закаленная в боях армия
Просмотров: 648
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 108
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 270
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 198
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 396
Фото
Все фото
6
3
21
11
6
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят &quot;город для изоляции&quot;
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят "город для изоляции"
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Видео
Все видео
Лукашенко в вертолете и с автоматом прилетел во Дворец независимости
Лукашенко в вертолете и с автоматом прилетел во Дворец независимости
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение
Интервью
1/5
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 1557
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6282
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 2178
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2583
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1575
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 279
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
понедельник, 24 августа 2020 01:29

Лукашенко на вертолете вылетел из дворца Независимости

  Комментировать
Лукашенко на вертолете вылетел из дворца Независимости
У Лукашенко утверждают, что демонстранты "испугались" штурмовать дворец Независимости. Фото: Reuters

Вертолет Александра Лукашенко вылетел с территории Дворца независимости в Минске. Президент Беларуси покинул свою резиенцию около 21:00.

Спикер самопровозглашенного президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что митингующие пошли на "можно сказать, своеобразный штурм" президентского дворца, но "испугались и передумали", пишет TUT.by.

По словам Эйсмонт, именно в те минуты Лукашенко находился во Дворце независимости.

Перед этим президент Беларуси вышел к силовикам, чтобы поблагодарить их. Все это время он был в бронежилете и с автоматом.

Отметим, 23 августа белорусские силовики полностью перекрыли улицу возле Дворца независимости, где начали собираться участники массовой акции протеста.


Ранее Лукашенко прилетел на вертолете с автоматом в свою резиденцию. Территорию оцепили силовики. Вблизи находились демонстранты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лукашенко на вертолете вылетел из дворца Независимости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 33256
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 29691
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 1 Просмотров: 8829
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским &quot;Днепр&quot; – мэр Филатов
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским "Днепр" – мэр Филатов Просмотров: 6651
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
 Просмотров: 6444
Мир
К побережью Америки приближаются два шторма
К побережью Америки приближаются два шторма
В Грузии автобус с пассажирами упал в пропасть: 17 человек погибло
В Грузии автобус с пассажирами упал в пропасть: 17 человек погибло Просмотров: 279
"Ребята, вы красавцы" - Лукашенко пообещал силовикам разобраться с демонстрантами
"Ребята, вы красавцы" - Лукашенко пообещал силовикам разобраться с демонстрантами Просмотров: 657
Смертельная вечеринка: 13 человек погибли во время давки в ночном клубе
Смертельная вечеринка: 13 человек погибли во время давки в ночном клубе Просмотров: 864
Заместитель Помпео летит в Киев говорить о Беларуси
Заместитель Помпео летит в Киев говорить о Беларуси Просмотров: 333
Больше всего комментируют
7
На месте Лукашенко я бы провел новые выборы - Зеленский
4
Будьте серьезнее, иначе произойдет как в Италии - Зеленский обратился к украинцам
3
Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры
2
Лукашенко разрешил военным без предупреждения отвечать на внешнюю агрессию
2
В КНР одобрили испытания вакцины от коронавируса на основе клеток насекомых
Голосов: 2772
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua