Лукашенко на вертолете вылетел из дворца Независимости

У Лукашенко утверждают, что демонстранты "испугались" штурмовать дворец Независимости. Фото: Reuters

Вертолет Александра Лукашенко вылетел с территории Дворца независимости в Минске. Президент Беларуси покинул свою резиенцию около 21:00.

Спикер самопровозглашенного президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что митингующие пошли на "можно сказать, своеобразный штурм" президентского дворца, но "испугались и передумали", пишет TUT.by.

По словам Эйсмонт, именно в те минуты Лукашенко находился во Дворце независимости.

Перед этим президент Беларуси вышел к силовикам, чтобы поблагодарить их. Все это время он был в бронежилете и с автоматом.

Отметим, 23 августа белорусские силовики полностью перекрыли улицу возле Дворца независимости, где начали собираться участники массовой акции протеста.



Ранее Лукашенко прилетел на вертолете с автоматом в свою резиденцию. Территорию оцепили силовики. Вблизи находились демонстранты.