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Лодка с нелегалами перевернулась возле Флориды: 39 человек пропали без вести

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Лодка с нелегалами перевернулась возле Флориды: 39 человек пропали без вести
Возле Флориды перевернулась лодка с людьми. Фото: AFP

Лодка с людьми перевернулась возле побережья Флориды. Без вести пропали 39 пассажиров. Все они были без спасательных жилетов.

Об этом сообщает AFP.

Судно связывают с контрабандой людей.

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В береговую охрану Майями поступило сообщение о мужчине, который "цеплялся за перевернутое судно примерно в 45 милях к востоку от залива Форт-Пирс".

Спасенный рассказал, что лодка вышла из Бимини – самый западный район Багамских островов. Однако из-за плохой погоды перевернулась. Бимини находится в 217 километрах от залива Форт-Пирс.

Контрабандисты используют Багамские острова как отправную точку для доставки людей из других стран Карибского бассейна, таких как Гаити, в Соединенные Штаты Америки.

Не менее сотни человек утонули у берегов Сенегала, когда рыбацкая лодка с нелегальными мигрантами затонула после взрыва на борту. Она направлялась к испанским Канарским островам, чтобы нелегалы могли попасть в Европу.

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