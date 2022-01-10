Литва даст Украине больше летального и нелетального оружия

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас / 15min.lt

Совет государственной обороны Литвы утвердил план поддержки для Украины, рассказал главный советник литовского президента Дариус Кулешиус.

Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что план поддержки Украины включает в себя ряд практических мероприятий, в том числе увеличение количества инструкторов в тренировочной миссии и некоторую материальную помощь. Об этом пишет издание LRT.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша и Литва закончили строительство газопровода GIPL

"Эта материальная помощь - летальное, нелетальное оружие и гуманитарная помощь. К примеру, продолжение программы лечения и реабилитации для украинских военных в Литве", - заявил Анушаускас.

По его словам, Литва планирует в ближайшее время передать системы ночного видения для украинских военных. И для этого готовят правительственное решение.

В начале декабря Литва бесплатно передала для украинской армии бронежилеты и тактические ремни. Литовский министр обороны заявлял, что страна готова передать Украине летальное оружие на фоне сосредоточения Россией на десятках тысяч военных у украинских границ.

НАТО должно вооружить Украину, потому что Россия явно хочет напасть. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал об этом в интервью The Times.