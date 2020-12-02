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среда, 02 декабря 2020 10:12

Лидеры G20 определились, где проведут следующий саммит

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Лидеры G20 определились, где проведут следующий саммит
Логотипом саммита станет Витрувианский человек Леонардо да Винчи, которий символизирует гармонию и гуманизм. Фото: pixabay

Саммит лидеров "Большой двадцатки" в 2021 году состоится в Риме.

Встречу назначили на 30-31 октября, сообщает пресс служба правительства Италии.

"С 1 декабря 2020 официально началось председательство Италии в G20. Запланировано проведение многочисленных встреч на уровне министров, к которым следует добавить саммит лидеров в Риме, который пройдет 30-31 октября 2021 года, а также многочисленные" специальные меры ", - написали в сообщении .

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В течение следующего года пройдут мероприятия, посвященные охране здоровья, инновациям, противодействию коррупции, расширению прав женщин и проблемам экологии.

Логотипом саммита станет Витрувианский человек Леонардо да Винчи, которий символизирует гармонию и гуманизм.

Лидеры стран G20 по итогам саммита обнародовали коммюнике, в котором обязались мобилизовать ресурсы на борьбу с пандемией и заморозить долги бедных стран.

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02
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