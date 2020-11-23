Страны G20 обнародовали коммюнике по итогам саммита

Лидеры взяли на себя обязательства вести мир к сильной, сбалансированной, инклюзивной "постковидной" эры. Фото: AFP

Лидеры стран G20 по итогам саммита обнародовали коммюнике, в котором обязались мобилизовать ресурсы на борьбу с пандемией и заморозить долги бедных стран.

Лидеры стран G20, которые принимали участие в виртуальном саммите модератором которого была Саудовская Аравия обязались приложить максимум усилий в борьбе с пандемией и заморозить до июня 2021 долги бедных стран. Об этом сообщает официальный сайт саммита.

"Мы постарались и мобилизовали ресурсы на то, чтобы финансировать разработку, производство и распространение безопасных и эффективных систем диагностики и лечения COVID-19, а также вакцин. Мы будем стараться, чтобы все люди имели легкий доступ к этим препаратам", - говорится в коммюнике по итогам саммита.

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Участники саммита констатировали, что пандемия коронавируса стала сильным ударом по экономике и в целом по жизни людей. В документе отмечается, что экономика начала восстанавливаться, хотя и неравномерными темпами, но распространение вируса по-прежнему представляет угрозу. "Группа двадцати" призвала банки развития активизировать усилия по поддержке экономики.

В декларации говорится, что стороны приняли решение о продлении до конца июня 2021 программы по заморозке долгов бедных стран для того, чтобы они могли направить ресурсы на борьбу с коронавируса.

Лидеры взяли на себя обязательства вести мир к сильной, сбалансированной, инклюзивного "постковиднои" эры. В частности, особый упор в документе сделан на сферах образования и туризма.

21 ноября открылся 15-й ежегодный саммит G20, который из-за пандемии коронавируса Covid-19 происходит в онлайн-формате. Саммит проводится под лозунгом "Реализация возможностей XXI века для всех". Его главная тема - коронавирус и противодействие последствиям пандемии.