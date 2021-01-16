Лежали избитые в подгузниках: российский подполковник с женой умерли во время любовных утех

Российский подполковник и его жена скончались во время БДСМ-оргии. Фото: PIXABAY.COM

В подмосковной Балашихе нашли мертвыми 44-летнего российского подполковника и его 45-летнюю жену. Тела 14 января обнаружила их дочь. Оба были одеты в подгузники, а в квартире были разбросаны секс-игрушки, наркотики и виагра.

Супруги умерли во время БДСМ-сессии под наркотиками. Об этом пишет МК.

По данным издания, в тот день мужчина, работавший в службе безопасности одного из банков, не явился на работу без предупреждения. Дочь получила звонок от начальника своего отца. Пошла домой к родителям. Оба лежали на кровати, одетые в подгузники. Тела умерших были покрыты гематомами. На месте оперативники обнаружили секс-игрушки и приспособления для БДСМ, а также наркотические вещества, возбуждающие средства, виагру и шприцы. Эксперты выяснили, что сначала умерла женщина, а потом ее муж - на его руках нашли следы от уколов.

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Дочь умерших рассказала, что знала о таком увлечении родителей. Они часто закрывались дома и просили ее заранее привезти им продукты и подгузники. По ее словам, родители могли уединяться таким образом на целую неделю. Также однажды женщина жаловалась соседям на то, что муж распускает руки. На некоторое время она переехала в съемное жилье, однако вскоре вернулась к мужу. Дочь в свое время тоже покинула родной дом из-за того, что, по ее словам, отец ее бил и требовал подчиняться ему.

Издание отмечает, что умерший подполковник служил в элитном подразделении спецслужбы и участвовал в одной из операций в Чечне.

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