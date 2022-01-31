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понедельник, 31 января 2022 20:32

Лавров и Блинкен проведут телефонный разговор: известная дата

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Лавров и Блинкен проведут телефонный разговор: известная дата
Блинкен и Лавров завтра проведут телефонный разговор. Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен проведут телефонный разговор во вторник, 1 февраля.

Об этом пишет издание TACC.

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"Очная встреча не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена", – сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Предметом этих переговоров будет обсуждение ответов на требования так называемых "гарантий безопасности", переданные Вашингтоном Кремлю, сообщила ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

26 января США предоставили России письменный ответ на требования Москвы по "гарантиям безопасности" в Европе.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не имеет возражений относительно письменных предложений. Он убеждает, что позиция Киева была учтена.

27 января в России заявили, что у них нет реакции на главный вопрос Кремля о нерасширении НАТО на Восток и размещении ударных вооружений. По словам Сергея Лаврова, некоторые из пунктов письменного ответа Вашингтона дают повод для дальнейшего серьезного разговора.

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