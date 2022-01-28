Путин пожаловался Макрону на игнорирование требований РФ по "гарантиям безопасности"

 
Ексклюзивы
1/5
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт и как реагируют киевляне
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт и как реагируют киевляне
Просмотров: 90
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
Просмотров: 2916
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Просмотров: 3556
Гречка, семга и икра: что едят нардепы в Верховной Раде
Гречка, семга и икра: что едят нардепы в Верховной Раде
Просмотров: 2349
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 5274
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 684
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
Просмотров: 459
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
Просмотров: 999
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 1485
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
7
3
21
8
9
&quot;Спасибо деду за победу&quot; и объятия с доверенным лицом Путина: жена Мураева снимается в российском кино
"Спасибо деду за победу" и объятия с доверенным лицом Путина: жена Мураева снимается в российском кино
&quot;Слуга народа&quot; во время гимна говорил по телефону
"Слуга народа" во время гимна говорил по телефону
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Рада показала &quot;рекорд&quot; по посещаемости – депутаты не слушали правительство и сидели в телефонах
Рада показала "рекорд" по посещаемости – депутаты не слушали правительство и сидели в телефонах
Гречка, семга и икра: что едят нардепы в Верховной Раде
Гречка, семга и икра: что едят нардепы в Верховной Раде
Видео
Все видео
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
Нардепа от ОПЗЖ поймали на "интересном" занятии в Раде
Нардепа от ОПЗЖ поймали на "интересном" занятии в Раде
Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 4383
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1530
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1557
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 810
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6426
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
Просмотров: 45
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
пятница, 28 января 2022 17:04

Путин пожаловался Макрону на игнорирование требований РФ по "гарантиям безопасности"

  Комментировать
Путин пожаловался Макрону на игнорирование требований РФ по &quot;гарантиям безопасности&quot;
У Путина подчеркнули, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран. Фото: Reuters

28 января состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Они обсудили Украину, НАТО и "гарантии безопасности", сообщает пресс-служба Кремля. Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные от США и НАТО письменные ответы.

"В то же время в ответах не учли принципиальных беспокойств России. Проигнорировали и ключевой вопрос о том, как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин послал к границам Украины медицинские подразделения - СМИ

Во время разговора подняли также вопрос о ситуации вокруг Украины. Путин "акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений Минских соглашений и других договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с ЛДНР и правовом оформлении особого статуса Донбасса".

27 января состоялся второй в этом месяце разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину и ответа США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" РФ.

В Белом доме сообщили подробности разговора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин пожаловался Макрону на игнорирование требований РФ по "гарантиям безопасности"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Дали иммунитет: украинскую летчицу включили в состав ПАСЕ

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 21565
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 3 Просмотров: 16857
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 13239
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным 3 Просмотров: 9181
&quot;Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: &quot;Два 300&quot; – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
 Просмотров: 8344
Политика
Единство вокруг Украины, сильная армия и дипломатия – вот что остановит Путина: Порошенко
Единство вокруг Украины, сильная армия и дипломатия – вот что остановит Путина: Порошенко Просмотров: 9
После разговора с Путиным Макрон планирует позвонить Зеленскому
После разговора с Путиным Макрон планирует позвонить Зеленскому Просмотров: 171
"У нас что, ездят танки по улицам?" – Зеленский встретился с иностранными СМИ
"У нас что, ездят танки по улицам?" – Зеленский встретился с иностранными СМИ Просмотров: 522
Во Львове людей будут учить жить в условиях войны
Во Львове людей будут учить жить в условиях войны Просмотров: 243
Кличко: Правление АГУ обратилось к президенту о давлении на местное самоуправление
Кличко: Правление АГУ обратилось к президенту о давлении на местное самоуправление Просмотров: 63
Больше всего комментируют
7
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
3
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
3
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
2
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
2
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
Голосов: 962
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть