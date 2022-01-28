Путин пожаловался Макрону на игнорирование требований РФ по "гарантиям безопасности"

У Путина подчеркнули, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран. Фото: Reuters

28 января состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Они обсудили Украину, НАТО и "гарантии безопасности", сообщает пресс-служба Кремля. Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные от США и НАТО письменные ответы.

"В то же время в ответах не учли принципиальных беспокойств России. Проигнорировали и ключевой вопрос о том, как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности", - говорится в сообщении.

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Во время разговора подняли также вопрос о ситуации вокруг Украины. Путин "акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений Минских соглашений и других договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с ЛДНР и правовом оформлении особого статуса Донбасса".

27 января состоялся второй в этом месяце разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину и ответа США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" РФ. В Белом доме сообщили подробности разговора.